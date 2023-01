Andebol. Portugal com empate fora de horas

A seleção portuguesa de andebol empatou 28-28 contra o Brasil na “main round” do Mundial.

A equipa das quinas fez o 28-27 no lance final do encontro e ainda festejou a vitória, mas a equipa de arbitragem francesa foi ao VAR, viu uma falta de Alexis Borges, expulsou o jogador e assinalou um livre de sete metros a favor do Brasil, que empatou já “fora de horas”.

O último tento luso em Gotemburgo, na Suécia, foi do jovem Kiko Costa, mas Dupoux empatou de livre de sete metros.

Os comandados de Paulo Jorge Pereira, que voltou ao banco após três jogos de castigo, ganhavam 12-11 ao intervalo.

Portugal vai agora defrontar Cabo Verde, na sexta-feira, às 14h30. e a Suécia no domingo, às 19h30.