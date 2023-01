Tatum lidera sétima vitória seguida da melhor equipa da NBA

Os Boston Celtics chegaram à sétima vitória consecutiva na NBA, esta terça-feira, com um triunfo, por 118-130, frente aos Charlotte Hornets.

Jayson Tatum foi a grande estrela da partida, com 51 pontos. Foi o sétimo jogo da carreira do extremo com 50 ou mais pontos. Ficou à beira do duplo-duplo, com nove ressaltos. Foi o único jogador dos Celtics a passar a barreira dos 20 pontos. Derrick White esteve quase, com 19.

Nos Hornets, de nada valeram os 26 pontos de Jalen McDaniels, os 25 de LAMelo Ball e o duplo-duplo (19 pontos, 12 ressaltos) de Mason Plumlee.

LeBron regista máximo pessoal da época

Em Los Angeles, os Lakers derrotaram os Houston Rockets, por 140-132.

LeBron James atingiu o máximo pessoal de pontos esta época, 48, e roçou o triplo-duplo, com oito ressaltos e nove assistências.

Frustrou o duplo-duplo de 33 pontos e 15 ressaltos de Alperen Sengun.

Os Celtics continuam a ser a melhor equipa da NBA, com registo de 33 vitórias e 12 derrotas. Lideram a Conferência Este de forma confortável. Os Hornets encontram-se em último, com 11 vitórias e 34 derrotas.

A Oeste, os Lakers estão em 13.º, fora das posições de "play-offs", mas na luta pelo acesso indireto. Os Rockets são a pior equipa da NBA, com 10 vitórias e 34 derrotas, e estão no último lugar da conferência.