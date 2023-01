Seleção de andebol rumo ao Mundial de sempre. "É altura de nos afirmarmos com títulos"

O treinador de andebol José Tomaz acredita que a seleção nacional pode alcançar o melhor resultado de sempre no Mundial e que está pronta para começar a pensar, já ou mais tarde, na conquista de troféus.

Na Suécia, Portugal derrotou a Hungria, na segunda-feira, e apurou-se para a Main Round como líder do grupo D. Em declarações a Bola Branca, o antigo treinador do Sporting e selecionador de Cabo Verde assinala que a seleção nacional, neste momento, já está no "top-10" mundial.

"Já é uma das equipas que estão no topo da qualidade do andebol. Agora, está na altura de nos afirmarmos com resultados, com títulos. Esse é o caminho e penso que eles acreditam. Temos uma seleção com valor e ainda por cima com muito tempo para alcançar o objetivo dos títulos. É continuar a trabalhar. Temos de lhes dar o nosso apoio também nos momentos menos bons, porque está comprovado que têm valor. O jogo com a Hungria mostrou o valor real da nossa seleção", sublinha.

José Tomaz confia que, se tudo correr "dentro da normalidade", Portugal vai atingir "a melhor classificação de sempre" no Mundial de andebol:

"É merecedor para este grupo de trabalho e para o andebol português. Portugal comprovou que tem uma seleção de valor e com futuro."

Brasil e Cabo Verde "ao alcance". Suécia exige perfeição

Na Main Round, Portugal fica inserido no grupo 2, com Suécia, Cabo Verde e Brasil (mais Islândia e Hungria, que não vai defrontar).

José Tomaz deixou o cargo de selecionador de Cabo Verde em 2021. Nesta entrevista à Renascença, faz a análise aos adversários de Portugal.

"O Brasil e o Cabo Verde são seleções com que Portugal tem de jogar no seu melhor, mas estão ao nosso alcance. Já a Suécia é uma seleção de topo mundial, como a nossa, na minha opinião, já é, mas tem o fator casa. De qualquer maneira, poderá haver uma surpresa", assinala o técnico.

Portugal terá de fazer "um jogo perfeito" para conseguir ultrapassar os campeões olímpicos e vice-campeões do mundo e fazer história.