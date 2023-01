Open da Austrália. Andy Murray recorda os dias de glória com vitória sobre candidato

O Open da Austrália voltou a ver o "velho" Andy Murray, que fazia parte do "Big Four" do ténis mundial, esta terça-feira. O tenista britânico recordou os tempos de glória com uma grande vitória, a cinco "sets", sobre o italiano Matteo Berrettini, um dos favoritos à vitória final.

Num jogo de quase cinco horas (4h49), o antigo número um mundial Murray, atualmente com 35 anos e que vem de longo historial de lesões, venceu os dois primeiros "sets", ambos por 6-3. No entanto, perdeu os dois seguintes [4-6 e 6-7 (7-9)] para Berrettini, 14.º do "ranking" ATP.

No quinto e último "set", e a sangrar da canela direita, Murray conseguiu salvar um "match point" com 4-5 e, depois, forçou o "tie break" final. Os dois tenistas agarraram-se com unhas e dentes ao jogo, contudo, o escocês foi mais forte e conseguiu derrotar o semifinalista de 2022.

Murray terá, agora, pela frente o vencedor do duelo entre o australiano Thanasi Kikkinakis, 110.º ATP, e o italiano Fabio Fognini, 57.º. O público de Melbourne ficará atento, para saber se a vitória sobre Berrettini foi um fogacho ou se o vencedor de três "Grand Slams" está mesmo de volta.