Mira à coroa. Djokovic e Ruud avançam no Open da Austrália

Novak Djokovic e Casper Ruud avançaram para a segunda ronda do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam do ano, esta terça-feira.

Sem Carlos Alcaraz, lesionado, está em jogo, em Melbourne, a liderança do "ranking" mundial. Quem vencer o Open da Austrália, entre o sérvio, o norueguês e Stefanos Tsitsipas, será o novo número um. No caso de Ruud, "basta" chegar à final se não for derrotado pelo grego.

Djokovic, atual número cinco mundial (antigo rei do ténis), lançou a candidatura com uma vitória sobre o espanhol Roberto Carballes Baena, 75.º ATP. No regresso ao piso rápido de Melbourne - não participou em 2022 por não ter a vacinação contra a Covid-19 em dia -, o sérvio venceu em três "sets", por 6-3, 6-4 e 6-0, em pouco mais de duas horas.

Ruud, número três da hierarquia, teve mais dificuldades para despachar o checo Tomas Machac, 115.º. O norueguês precisou de pouco mais de três horas para vencer em quatro parciais, por 6-3, 7-6 (8-6), 6-7 (5-7) e 6-3.

Djokovic ainda espera por rival para a próxima ronda, dado que vários encontros foram adiados para quarta-feira devido à chuva forte. Situação que também afetou a estreia do português João Sousa. Já Ruud sabe que defrontará o norte-americano Jenson Brooksby, 48.º do "ranking" ATP.