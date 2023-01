Jabeur segue em frente. "Top-10" não cede no Open da Austrália

A maioria do "top-10" do "ranking" WTA sobrevive à primeira ronda do Open da Austrália. Esta terça-feira, destaque para a vitória de Ons Jabeur.

A tunisina, número dois do ténis mundial, respondeu à vitória da líder, Iga Swiatek, na véspera, com um triunfo que começou sofrido, mas terminou fácil sobre a eslovena Tamara Zidansek, 88.ª WTA.

Jabeur venceu em três "sets", por 7-6 (10-8), 4-6 e 6-1, em 2h17.

A francesa Caroline Garcia, número quatro do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka (cinco), a russa Veronika Kudermetova (nove) e a suíça Belinda Bencic (dez) também venceram, esta terça-feira.

Completam o quadro do "top-10" na segunda ronda. Na segunda-feira, tinham seguido em frente, além de Swiatek, as norte-americanas Jessica Pegula (três) e Coco Gauff (sete), e a grega Maria Sakkari (seis).

Só falta conhecer o resultado da russa Daria Kasatkina. O encontro da número oito da hierarquia mundial foi adiado para quarta-feira devido à chuva forte, situação que também afetou o português João Sousa.