Estreia de João Sousa no Open da Austrália interrompida. Reatamento na quarta-feira

A estreia de João Sousa no Open da Austrália de 2023 foi interrompida a meio do segundo "set", devido à chuva intensa que caía em Melbourne. O que falta do encontro da primeira ronda será disputado na quarta-feira.

O melhor tenista português de sempre, número 81 do "ranking" ATP, e o seu adversário, o espanhol Roberto Bautista Agut, 25.º, tiveram de esperar várias horas para entrar no "court", primeiro devido ao calor extremo e depois por causa da chuva forte. Quanto puderam, finalmente, começar a jogar, já perto das 23h00 locais (12h00 em Lisboa), teve de ser no Court 5 e não no 13, para o qual o encontro estava, inicialmente, programado.

No entanto, só houve tempo para dez jogos. Bautista Agut, 24.º pré-designado, venceu o primeiro "set", por 6-3, e liderava o segundo por 1-0 (serviço próprio), quando o árbitro de cadeira suspendeu o encontro.

Todos os duelos inacabados, incluindo o confronto ibérico, foram adiados para o dia seguinte. Salvam-se apenas os realizados nas arenas Rod Laver, Margaret Court e John Caine, que dispõem de cobertura.

João Sousa tentará dar a volta ao mau início diante de Roberto Bautista Agut na madrugada de quarta-feira. O tenista português passou da primeira ronda em cinco das nove participações no primeiro torneio do Grand Slam do ano. Em 2015, 2016 e 2019, chegou à terceira ronda.