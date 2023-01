Swiatek e Nadal passam primeiro teste no Open da Austrália

Iga Swiatek e Rafael Nadal, os tenistas mais cotados no Open da Austrália, nos quadros feminino e masculino, respetivamente, passaram o primeiro teste, rumo à segunda ronda, esta segunda-feira.

A polaca, número um do mundo, precisou de menos de duas horas para despachar a alemã Jule Niemeier, 68.ª do "ranking" WTA, por 6-4 e 7-5.

O espanhol, número dois mundial (o líder do "ranking" ATP, o espanhol Carlos Alcaraz, está lesionado), foi testado pelo britânico Jack Draper, 40.º. Nadal demorou 3h41 a vencer por 7-5, 2-6, 6-4 e 6-1.

O grego Stefanos Tsitsipas, número quatro da hierarquia mundial, e o russo Daniil Medvedev, atual número oito e ex-número um, avançaram para a próxima ronda com vitórias em três "sets". Ainda não jogaram o norueguês Casper Ruud (três) e o sérvio Novak Djokovic (cinco).

Número 1 masculino em jogo. Swiatek quer estreia

Tsitsipas, Ruud e Djokovic entram no primeiro torneio do Grand Slam do ano com possibilidade de arrecadarem a liderança do "ranking". Se um dos três conquistar o Open da Austrália, será o novo número um. O norueguês sobe ao trono se chegar à final e não perder com o grego.

Nadal está fora da disputa pela liderança porque, dado que conquistou o Open da Austrália em 2022, agora só pode perder pontos.

No quadro feminino, além da vitória de Swiatek, destacam-se as da norte-americana Jessica Pegula, número três do "ranking", da grega Maria Sakkari (oito) e da norte-americana Coco Gauff (sete).

Com quase seis mil pontos de vantagem sobre a segunda classificada, a tunisina Ons Jabeur, Swiatek sabe que, aconteça o que acontecer na Austrália, não perderá a liderança do "ranking". Ainda assim, aterra no piso rápido de Melbourne para tentar levantar o título pela primeira vez. Seria o quarto Major da carreira (um US Open e dois Roland Garros).