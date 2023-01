Nuno Borges afastado na primeira ronda do Open da Austrália

Nuno Borges deu luta, por três horas e 17 minutos, mas foi eliminado na primeira ronda da primeira participação da carreira no Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam do ano, esta segunda-feira.

O tenista português, número 111 do "ranking" ATP, perdeu, em quatro "sets", com o italiano Lorenzo Sonego, número 47 da hierarquia mundial.

Borges cai de pé. Levou o primeiro parcial ao "tie break", apesar de ter perdido, e ainda forçou o quarto "set" ao vencer o terceiro. No final, porém, cedeu à superioridade teórica do adversário e disse adeus ao piso rápido australiano com uma derrota por 7-6 (7-4), 6-3, 6-7 (6-8) e 6-1.

Chega ao fim a primeira participação de Nuno Borges em Melbourne, a quarta em Majors. O melhor resultado do maiato, de 25 anos, em torneio desta envergadura foi a segunda ronda do US Open, em 2022.

A participação portuguesa no torneio de singulares do Open da Austrália fica reduzida a João Sousa, que defronta o espanhol Roberto Bautista Agut na terça-feira. Em pares, o melhor tenista nacional de sempre fará dupla com Francisco Cabral, que costuma emparelhar com Borges.