Nick Kyrgios desiste do Open da Austrália devido a lesão

Nick Kyrgios desistiu do Open da Austrália, pouco mais de 24 horas antes da estreia, devido a lesão.

O número um do ténis australiano, de 27 anos, atual 21.º colocado do "ranking" ATP e finalista vencido em Wimbledon em 2022, vai ter de ser operado a uma lesão no joelho direito, na zona do menisco.

"Estou extremamente desapontado. É desolador. Era um dos torneios mais importantes da minha carreira", admitiu Kyrgios, em conferência de imprensa, esta segunda-feira.

Kyrgios ia defender o título de pares do Open da Austrália, conquistado, em 2022, ao lado do amigo de longa data Thanasi Kokkinakis.

O fisioterapeuta de Kyrgios, que o acompanhou na conferência de imprensa, garantiu que a lesão não ameaça a carreira. O objetivo é que o tenista regresse à competição em Indian Wells, em março.