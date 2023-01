Amaro Antunes, vencedor de três Voltas a Portugal, anuncia adeus ao ciclismo

Único dos 11 ciclistas da W52-FC Porto que não foi suspenso ou constituído arguido no âmbito da operação "Prova Limpa" - os seus colegas foram acusados pelo Ministério Público (MP) de tráfico de substâncias e métodos proibidos -, Antunes sublinha que o seu processo foi arquivado.

"Mesmo que a despedida não seja da forma que tinha idealizado, olho para a minha carreira com orgulho. Trabalhei no duro, com muita paixão e prazer, e conquistei resultados assinaláveis, quer em Portugal quer no escalão máximo do WorldTour", recorda.

Muitas vitórias de azul e branco no CV



O algarvio despede-se do ciclismo com três vitórias na Volta a Portugal no currículo, nas edições de 2021, 2020 e 2017, esta "herdada" devido à desclassificação por doping do vencedor, o seu companheiro espanhol Raúl Alarcón.

Com as cores da W52-FC Porto, venceu ainda a etapa "rainha" da Volta ao Algarve de 2017, no alto do Malhão, local habitual dos seus treinos, numa edição em que foi quinto classificado na geral final.

Foi pelos dragões que conquistou os maiores triunfos de uma carreira profissional iniciada na LA-Antarte, em 2011, equipa que voltou a representar entre 2015 e 2016, depois de passar pela Carmin-Prio (2012) e pela versão Banco BIC-Carmin da formação tavirense (2014), além da italiana Ceramica Flamínia-Fondriest (2013).

Após a prestação na Volta de 2017, em que foi segundo atrás de Alarcón, já depois de ter vencido o Troféu Joaquim Agostinho, emigrou para a polaca CCC, que no ano seguinte subiu ao WorldTour. Isso permitiu-lhe participar na Volta a Itália, em que foi terceiro na 19.ª etapa, após ter andado no "top-10" da geral entre a sexta e a 11.ª tiradas.