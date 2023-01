Hóquei em patins. Viana do Castelo recebe “Final Eight” da Liga dos Campeões

A “Final Eight” da Liga dos Campeões de hóquei em patins vai decorrer em Viana do Castelo, entre 4 a 7 de maio. O anúncio foi feito este sábado por Ricardo Rego, vereador do desporto da Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Antes da “Final Eight”, a fase de grupos da nova prova – antes Liga Europeia – começa já a 26 de janeiro.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro avançam para os encontros decisivos em casa da Juventude Viana.

Para já, Portugal tem seis equipas: FC Porto, Benfica, Sporting, Oliveirense, OC Barcelos e Valongo.

Os atuais campeões europeus são os italianos do Trissino.