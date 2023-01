Futsal. Sporting vence o primeiro dérbi do fim de semana frente ao Benfica

O Sporting venceu o Benfica no dérbi de futsal, o primeiro deste fim de semana, por 6-3, e igualou as águias no topo a liderança do campeonato.

Os leões entraram em campo com tudo e marcaram logo no primeiro minuto de jogo por Diego Cavinato. Pany Varela bisou aos 4 e 13 minutos, golos que deram ao Sporting uma confortável vantagem.

Arthur reduziu para o Benfica pouco depois, aos 14 minutos, resultado que se manteve até ao intervalo.

As águias, orientadas pelo espanhol Pulpis, conseguiram o empate com uma boa entrada no segundo tempo. Rocha marcou aos 22 e Gonçalo Sobral empatou um minuto depois. O Sporting viria a embalar para a vitória com dois golos num curto espaço de tempo: aos 27, Arthur com um autogolo e, aos 28, Sokolov fez o quinto so Sporting.

Rocha voltou a reduzir para o Benfica aos 35, mas o Sporting fechou as contas da vitória no Pavilhão João Rocha aos 39 minutos por Erik Mendonça.

O bicampeão nacional Sporting igualou os 32 pontos do Benfica com este resultados. Ambos partilham liderança com mais três pontos do que o Braga, que pode também igualar os líderes se vencer o Fundão na próxima segunda-feira.

Há novo dérbi entre os rivais de Lisboa, mas no futebol, no próximo domingo.