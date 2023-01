Thibaut Pinot termina a carreira no final da época

Thibaut Pinot retira-se do ciclismo no final da temporada. O anúncio foi feito em entrevista ao jornal "L'Équipe", esta quinta-feira. O ciclista francês, de 32 anos, um dos mais conceituados daquele país na última década e uma das figuras do pelotão internacional, despede-se da modalidade e está "pronto para a verdadeira vida".

O trepador da Groupama-FDJ, vencedor de etapas nas três grandes voltas, fará a sua última aparição na Volta à Lombardia, em outubro.

No programa tem a participação na Volta a Itália e tem a expectativa de correr o seu último Tour, em julho.