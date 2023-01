Quando não marca pontos, Giannis assiste e ganha ressaltos

Giannis Antentokounmpo é um dos melhores do jogo, mas também tem noites desinspiradas, com desacerto na hora de atirar ao cesto. No entanto, quando não marca, o basquetebolista grego dos Milwaukee Bucks acaba por compensar de outra forma.

Frente aos Hawks, na madrugada desta quinta-feira, Giannis fez apenas sete pontos. Registou, todavia, um duplo-duplo, ao conquistar 18 ressaltos e a fazer 10 assistências.

Os Bucks venceram o encontro, por 105-114, com Jrue Holiday como melhor marcador, com 27 pontos. Bogdanovic foi o melhor dos Atlanta Hawks, com 22 pontos.

Milwaukee segue na 3.ª posição da Conferência Este, com 27 vitórias e 14 derrotas. Os Hawks estão em 9.º lugar da mesma conferência, fora de uma posição de acesso direto ao "play-off".

NBA

Resultados

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks, 105-114

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves, 135-118

Washington Wizards-Chicago Bulls, 100-97

Boston Celtics-New Orleans Pelicans, 125-114

New York Knicks-Indiana Pacers, 119-113

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs, 135-129

Denver Nuggets-Phoenixs Suns, 126-97

Sacramento Kings-Houston Rockets, 135-115