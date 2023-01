Portugal perde com a Islândia na estreia no Mundial de andebol

A seleção portuguesa de andebol perdeu com a Islândia, por 30-26, no primeiro encontro do Grupo D do Mundial 2023, que se disputou em Kristianstad, na Suécia.

A equipa das quinas ainda chegou ao intervalo empatada a 15 golos, mas acabou por perder o encontro com os islandeses, que lideram a "poule" em igualdade com a Hungria, que derrotou a Coreia do Sul, por 35-27.

Portugal nunca esteve na frente do marcador em todo o jogo. Conseguiu empatar algumas vezes, mas a Islândia levou a melhor no final.

No sábado, Portugal defronta a Coreia do Sul, fechando a prestação na fase preliminar frente à Hungria na segunda-feira.