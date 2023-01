Portugal estreia-se esta quinta-feira no Mundial de Andebol

Portugal inicia esta quinta-feira a sua participação no Mundial de Andebol frente à Islândia. A seleção nacional tem encontro marcado para as 19h30 em Kistianstad, na Suécia.

A equipa portuguesa encontra-se inserida no grupo D, na companhia de Islândia, Hungria e Coreia do Sul. Aliás, húngaros e islandeses são "repetentes", depois de Portugal ter defrontado ambas as seleções na fase de grupos do Euro 2022.

O objetivo dos comandados de Paulo Pereira passa por melhorar o 10.º lugar conquistado na última edição, em 2021, a melhor classificação de sempre da "equipa das quinas".

"A partir do 9.º lugar já cumprimos o nosso objetivo", salienta o selecionador nacional. "Mas, se cumprimos este objetivo, imediatamente vamos estabelecer outro, que passa pelo apuramento para o torneio pré-olímpico [para os Jogos Olímpicos de Paris 2024]



A seleção nacional procura ainda fazer melhor figura do que no mais recente campeonato europeu, em que foi eliminada na primeira fase com três derrotas. Depois de Islândia, Portugal joga com a Coreia do Sul este sábado e com a Hungria na próxima segunda-feira.

Esta será apenas a quinta participação de Portugal em campeonatos do mundo de andebol, depois de 1997, 2001, 2003 e 2021.



A edição deste ano do campeonato do mundo de andebol realiza-se na Polónia e na Suécia até 29 de janeiro.