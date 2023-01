Pedro Sousa falha acesso às meias-finais em Oeiras

Pedro Sousa foi afastado pelo francês Pierre-Hugues Herbert nos quartos de final do Challenger de Oeiras 2, em jogo disputado esta quinta-feira no Complexo do Jamor.

O tenista português, 494 do "ranking" mundial, perdeu para Herbert, em dois sets, por 6-1 e 6-4. Com a eliminação de Pedro Sousa, o quadro de singulares do torneio ficam sem representação portuguesa.

Pierre-Hugues Herbert, de 31 anos, já foi o número 36 do mundo, em singulares, e destacou-se na variante de pares, em que chegou a ser número dois mundial. Nas meias-finais, o tenista francês vai defrontar o belga Joris de Loore (266).

De Loore eliminou o italiano Lorenzo Giustino (282) nos quartos de final e segue em frente no torneio. O tenista belga venceu, na semana passada, o primeiro chalenger realizado no Complexo do Jamor, em Oeiras.