Naomi Osaka está grávida e volta ao ténis apenas em 2024

A tenista Naomi Osaka anunciou, esta quarta-feira, que está grávida e que voltará a competir apenas no próximo ano, em 2024.

Nas redes sociais, a atual 47.ª do "ranking" WTA e ex-número um, anunciou a gravidez nas redes sociais com uma fotografia da ecografia.

"A vida é curta e não quero tomar nada por garantido. Estou ansiosa pelo futuro e que o meu filho veja os meus jogos e saiba que é a sua mãe. 2023 vai ser um ano cheio de lições e encontramo-nos no início do próximo ano, porque estarei no Australia Open em 2024", pode ler-se no seu comunicado.

Fica assim explicada a desistência de Naomi Osaka, de 25 anos, de participar no Australia Open no final deste mês de janeiro. Osaka não compete desde setembro, quando desistiu de um torneio em Tóquio devido a dores abdominais.

Osaka venceu quatro Grand Slams na carreira e chamou à atenção pela primeira vez em 2018, quando venceu o US Open. Seguiram-se duas vitórias na Austrália, em 2019 e 2021, e mais um US Open, em 2020.