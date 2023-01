Jazz estragam regresso de Donovan Mitchell a Utah

O regresso de Donovan Mitchell a Utah não correu como esperaria. Os Cleveland Cavaliers foram derrotados pelos Jazz, por 116-114.

É em Cleveland que Mitchell está a afirmar-se como um dos melhores jogadores da atualidade na NBA, mas foi em Utah que se fez estrela. No retorno a Salt Lake City, brilhou com 46 pontos - e teve ajuda de Darius Garland, com 21 -, porém, não conseguiu levar os Cavs à vitória.

Muito por "culpa" das boas exibições de Jordan Clarkson e Lauri Markkanen pela equipa da casa. O primeiro amealhou 32 pontos. O segundo assinou um duplo-duplo de 25 pontos e 16 ressaltos.

Na antevisão do jogo, Donovan Mitchell revelou que deixara Utah, um Estado tradicionalmente republicano (desde 1985 que não elege um governador democrata) "exausto" com a resistência à sua luta contra o racismo. Agora, sai novamente exausto, e derrotado, mas a estatística mostra que dificilmente poderia ter feito mais para vencer.

Apesar do resultado, os Cavaliers mantêm-se na quinta posição da Conferência Este, dentro da zona de acesso direto aos "play-offs". Os Jazz estão em décimo a Oeste, no limiar do apuramento indireto.