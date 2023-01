Gastão Elias eliminado na qualificação para o Open da Austrália

Gastão Elias não se vai juntar a João Sousa e Nuno Borges no quadro principal do Open da Austrália.

O tenista português, atual 234.º classificado do "ranking" ATP, caiu na segunda ronda da qualificação diante do britânico Brandon Holt, número 216 do mundo, por 6-2 e 7-6 (7-5).

Com Gastão Elias e Frederico Silva eliminados, não há mais portugueses no "qualifying" para o primeiro torneio do Grand Slam do ano.

João Sousa e Nuno Borges serão os representantes do ténis nacional no Open da Austrália, que decorre entre 16 e 29 de janeiro.