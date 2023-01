Tatum lidera Celtics na vitória no clássico com os Bulls

Com 32 pontos, Jayson Tatum foi a grande figura do jogo entre Boston Celtics e Chicago Bulls, num clássico entre duas das equipas com maior rivalidade na NBA. Além dos 32 pontos, Tatum conquistou oito ressaltos e fez sete assistências. Jaylen Brown, com 19 pontos, também esteve em destaque

Numa noite marcada pela lesão de DeMar DeRonza, no 3.º período, os Bullas contaram com as boas prestações de Zach LaVine, com 27 pontos, sete ressaltos e seis assistências, e de Nikola Vucevic, com duplo-duplo: 21 pontos e 13 ressaltos.

Os Celtics consolidam a liderança da Conferência Este, com 29 vitórias e 12 derrotas; os Bullas estão fora da zona de acesso direto ao "play-off", no 10.º lugar, com 19 vitórias e 22 derrotas.

Na madrugada desta terça-feira, destaque, ainda, para as vitórias dos Nuggets, com triplo-duplo de Jokic (14 pontos, 16 assistências e 11 ressaltos), sobre os Lakers, dos Grizzlies, em San Antonio, e dos Bucks, em Nova Iorque.

Os Sacramento Kings, sem Neemias Queta, lesionado, venceram os Orlando Magic, por 136-111.

NBA

Resultados

Washginton Wizards-New Orleans Pelicans, 112-132

Boston Celtics-Chicago Bulls, 107-99

New York Knicks-Millwaukee Bucks, 107-111

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs, 121-113

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers, 122-109

Sacramento Kings-Orlando Magic, 136-111