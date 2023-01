Kevin Durant de baixa pelo menos duas semanas

Kevin Durant vai estar fora da competição, pelo menos, duas semanas. O basquetebolista dos Brooklyn Nets, um dos maiores nomes da NBA, lesionou-se no joelho direito, no jogo com os Miami Heat, na segunda-feira, e após exames complementares foi-lhe diagnosticada uma entorse.

Na época passada, por um problema semelhante, Durant esteve seis semanas ausente. Há a expetativa, de acordo com a imprensa norte-americana, que, desta vez, o jogador não esteja mais de um mês afastado.

Para já tem pela frente duas semanas de recuperação, após as quais será reavaliado.

Os Nets estão na 2.ª posição da Conferência Este, com 27 vitórias e 13 derrotas, numa temporada em que poderão ter reais possibilidade de lutar pelo título na NBA.