Gonçalo Oliveira e Pedro Sousa na 2.ª ronda do Challenger de Oeiras 2

Gonçalo Oliveira e Pedro Sousa apuraram-se para a 2.ª ronda do Challenger de Oeiras 2, que decorre no Complexo do Jamor. Oliveira repete a prestação da semana passada, no primeiro Challenger de Oeiras, e agora fica com possibilidade de alcançar um melhor resultado.

O tenista portuense, que recebeu "wildcard" para ter lugar direto no quadro principal, derrotou o austríaco Lukas Neumayer, por duplo 6-2. Vitória convincente do número 489 do "ranking" mundial sobre o 295.

Pedro Sousa (494), que também recebeu convite da organização, teve um jogo mais complicado, diante do espanhol Nikolas Sanchez Izquierdo (270). O experiente tenista português acabou por vencer, em dois sets, por 7-6 e 6-3.

Na 2.ª ronda, Pedro Sousa defronta outro adversário espanhol, Pol Martin Tiffon (292); Gonçalo Oliveira joga com outro austríaco, Max Neuchrist (185m)

Pelo caminho, esta terça-feira, ficou João Domingues. O número 283 da classificação ATP perdeu com o turco Cem Ilkel, vindo do "qualifying", atual número 337 do "ranking".