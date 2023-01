NFL. Damar Hamlin recebe alta uma semana depois de paragem cardíaca

Damar Hamlin, jogador de futebol americano, recebeu alta médica uma semana depois de ter sofrido uma paragem cardíaca durante uma partida.

No dia 2 de janeiro, o atleta de 24 anos sofreu uma pancada no peito no jogo frente aos Cincinnati Bengals. Levantou-se, ajustou o capacete, mas acabou por cair pouco depois, inanimado. Após dez minutos de atendimento médico e tentativas de reanimação, o atleta foi levado para o hospital de ambulância.

"Damar Hamlin sofreu uma paragem cardíaca após uma colisão durante o jogo. O seu batimento cardíaco foi reposto ainda no campo e foi transportado para o hospital da Universidade de Cincinnati para mais testes e tratamento. Ele está sedado e em estado crítico", referiu a equipa em comunicado.

Hamlin vai regressar a Buffalo, onde deverá voltar a ser internado. O jogador já caminha sozinho, segundo os médicos, e está a realizar fisioterapia.

"De regresso a Buffalo com muito amor no coração. Ver o mundo todo unir-se em torno de mim foi uma sensação incrível. Todo o amor que demonstraram por mim espero poder devolver ao mundo", escreveu hoje o jogador nas redes sociais.