João Sousa mantém lugar 82 no "ranking" mundial

João Sousa continua na posição 82 do "ranking" mundial de ténis. O número nacional, que vai disputar o Open da Austrália, mantém o lugar, na atualização semanal da classificação ATP. O mesmo acontece com Nuno Borges, que também tem lugar assegurado no quadro principal do primeiro "Grand Slam" do ano. O tenista portuense segue na posição 112.

Frederico Silva, já eliminado na qualificação do Open da Austrália, é o número três português, no lugar 202. Nota para Gonçalo Oliveira, que reentra no "top-500". Depois de ter chegado à 2.ª ronda do Challenger de Oeiras, Gonçalo Oliveira ganhou 18 posições e é agora o 489 do mundo.

O espanhol Carlos Alcaraz, que vai falhar o Open da Austrália devido a lesão, mantém a liderança do "ranking". Nadal é segundo e o norueguês Casper Rudd é terceiro.

Esta semana há alguma mudanças no "top-10", desde logo com a entrada do dinamarquês Holger Rune (10). Rublev sobe duas posições e está agora no 6.º lugar. Auger-Aliasseime caiu para sétimo e o antigo número um do mundo, o russo Daniil Medvedev caiu para a oitava posição.