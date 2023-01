João Sousa inicia ano em cheio como "lucky looser" a dobrar

João Sousa não pode queixar-se da sorte no seu arranque competitivo em 2023. O melhor tenista português de sempre, 82 do "ranking" mundial, entrou como "lucky looser" no quadro principal do ASB Classic, torneio de categoria ATP 250 - equivalente ao Estoril Open - que se realiza em Auckland, na Nova Zelândia.

Eliminado na 2.ª ronda do "qualifying" pelo norte-americano Christopher Eubanks, Sousa passa diretamente à 2.ª ronda do torneio, porque entra para a vaga do quarto cabeça de série, o argentino Francisco Cerundolo (30), que estava isento da ronda inaugural.

Pela frente, na 2.ª ronda do torneio, o tenista português terá o francês Richard Gasquet (67), que na 1.ª ronda eliminou o neozelandês Kiranpal Pannu. É a terceira vez que João Sousa encontro o antigo número sete do mundo, a primeira em piso rápido.

Em 2022, defrontaram-se na relva de Wimbledon, com vitória do francês, em cinco sets, e no Open de Genebra, em terra batida, Sousa levou a melhor.

O ATP 250 de Auckland é um dos torneios de preparação para o Open da Austrália, o primeiro "Grand Slam" do ano. João Sousa e Nuno Borges têm entrada direta para o quadro principal do torneio australiano, que decorre entre 16 e 29 de janeiro.