Gastão Elias na 2.ª ronda da qualificação para o Open da Austrália

O português Gastão Elias, 234.º do ranking mundial de ténis, qualificou-se para a segunda ronda da fase de qualificação para o Open da Austrália, enquanto Frederico Silva, 202.º da hierarquia, foi eliminado.

Elias foi o primeiro representante português no primeiro Grand Slam da temporada, impondo-se, na ronda inaugural ao japonês Kaichi Uchida, 197.º do circuito, por 6-7 (5-7), 7-6 (7-3) e 6-1, em duas horas e oito minutos.

O tenista natural da Lourinhã recuperou de 3-5 no segundo set e salvou dois "match points", para concretizar a reviravolta e avançar para a segunda das três rondas do "qualifying", fase em que vai defrontar o norte-americano Brandon Holt, 216.º do mundo.

Pelo caminho ficou Frederico Silva, que foi batido na primeira ronda pelo norte-americano Bradley Klahn, 872.º do "ranking", por 6-3 e 7-6 (7-5), em uma hora e 33 minutos.

João Sousa e Nuno Borges entraram diretamente no quadro principal de singulares masculinos do primeiro "Grand Slam" da temporada, assim como Francisco Cabral no torneio de pares, que vai disputar ao lado de Sousa.