"Qualifier" Joris de Loore venceu Challenger de Oeiras

Joris de Loore venceu o Challenger de Oeiras, depois de bater o romeno Filip Cristian Jianu, na final, esta domingo, em dois sets, por 6-3 e 6-2.

O tenista belga, 341 do "ranking" mundial, veio do "qualifying" e conquistou o torneio português. No percurso até à final eliminou um tenista português, Gonçalo Oliveira, na 2.ª jornada. Jianu, 304 do "ranking", não confirmou favoritismo na final.

Esta segunda-feira arranca o segundo Challenger de Oeiras, no Complexo do Jamor. João Domingues, Pedro Sousa, Gonçalo Oliveira e Jaime Faria são os portugueses presentes no quadro principal de singulares.

Joris de Loore também está inscrito no torneio. O belga defronta o sérvio Hamad Medjedovic (255) na 1.ª ronda.