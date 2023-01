Celtics conquistam primeira vitória de 2023

Os Boston Celtics conquistaram a primeira vitória em 2023, em Dallas, frente aos Mavericks, por 95-124, com uma grande exibição de Jayson Tatum. O extremo marcou 29 pontos, conquistou 14 ressaltos e fez 10 assistências, naquele que foi o segundo triplo-duplo da sua carreira.

Com Tatum "on fire", os Celtics, que vinham de derrota pesada (117-150), com os Thunder, contaram, ainda, com um conjunto consistente: Jaylen Brown (19 pontos), Marcus Smart (15), Malcolm Brogdon (15), Grant Williams (12), Derrick White (10) e Al Horfoed, com oito pontos, oito ressaltos e três assistências.

O melhor dos Mavericks, como é habitual, foi Luka Doncic, com 23 pontos, nove ressaltos e três assistências. Christian Wood fez duplo-duplo, com 12 pontos e 12 ressaltos.

Os Celtics seguem na frente da Conferência Este (27-12) e os Mavericks estão no quarto posto da Conferência Oeste (22-17). Na madrugada desta sexta-feira, houve mais três jogos, com vitórias de Memphis, Utah e Denver sobre Orlando, Houston e Los Angeles Clippers, respetivamente.