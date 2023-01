Gonçalo Oliveira eliminado no Challenger de Oeiras

Gonçalo Oliveira foi derrotado pelo belga Joris de Loore, esta quinta-feira, noa 2.ª ronda do Challenger de Oeiras, no Jamor. O tenista português, 507 do "ranking" mundial, perdeu, por duplo 6-4, diante do 341 da classificação ATP, vindo do torneio de qualificação.

Com a eliminação de Gonçalo Oliveira o quadro de singulares fica sem tenistas portugueses. Pedro Sousa, João Domingues e Jaime Faria também já foram afastados.

Nos oitavos de final, de Loore vai medir forças com o croata Dino Prizmic (475). O Challenger de Oeiras decorre até domingo, 8 de janeiro. Na próxima semana realiza-se novo torneio no Complexo do Jamor, também de categoria Challenger.