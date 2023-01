João Domingues perde na 2.ª ronda do Challenger de Oeiras

João Domingues (287) foi derrotado pelo austríaco Max Neuchrist (274) na 2.ª ronda do Challenger de Oeiras, que decorre no Complexo do Jamor. O tenista português perdeu em dois sets, por 6-3 e 7-6, com 9-7 no "tiebreak".

Neuchrist segue para os quartos de final e terá pela frente o romeno Filip Cristian Jianu (304), que na 2.ª ronda, também esta quarta-feira, derrotou o sérvio Hamad Medjedovic (255).

Gonçalo Oliveira passa a ser o único tenista português, no quadro de singulares. O tenista portuense, 507 do "ranking" mundial, joga a partida da 2.ª ronda, frente ao belga Joris de Loore (341), na quinta-feira.