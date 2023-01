Giannis leva Bucks à vitória com novo máximo de pontos da carreira

Giannis Antetokounmpo estabeleceu um novo máximo de pontos na carreira, na madrugada desta quarta-feira, ao levar os Milwaukee Bucks à vitória na receção aos Washington Wizards, por 123-113.

O extremo grego brilhou com 55 pontos, a que acrescentou dez ressaltos e sete assistências. É o terceiro consecutivo para Giannis a registar, pelo menos, 40 pontos, dez ressaltos e cinco assistências.

A ajudar o duas vezes MVP da fase regular estiveram, ambos com duplos-duplos, Brook Lopez, que somou 21 pontos e 12 ressaltos, e Bobby Portis, que contribuiu para a festa com 17 pontos e 13 ressaltos.

Do lado dos Wizards, Kristaps Porzingis, com 22 pontos, e Kyle Kuzma, com 20, destacaram-se, contudo, não conseguiram contrariar Giannis.

Kings vencem mas Neemias não joga

Na mesma noite, os Sacramento Kings venceram na visita aos Utah Jazz, por 117-155. O português Neemias Queta não saiu do banco.

Brilharam De'Aaron Fox, com 37 pontos, Domantas Sabonis, com um duplo-duplo de 21 pontos e 14 ressaltos, e Harrison Barnes, com 19 pontos.

Da parte da equipa da casa, de nada valeram os 28 pontos de Lauri Markkanen, os 24 de Jordan Clarkson e os 18 de Mike Conley.

Os Bucks estão no terceiro lugar da Conferência Este, em zona de apuramento direto para os "play-offs". Os Wizards encontram-se na décima posição, a última de acesso indireto. A Oeste, os Kings sobem novamente ao quinto lugar, enquanto os Jazz caem para décimo.