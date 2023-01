Equipa de Froome convidada para o Tour

A organização da Volta a França em bicicleta convidou a Israel Premier Tech e a Uno-X para completar as 22 equipas que vão participar na edição de 2023.

O pelotão integra as 18 equipas do WorldTour (o escalão máximo do ciclismo) e as duas formações mais bem classificadas do escalão ProTeams (uma espécie de segunda divisão): os belgas da Lotto e os franceses da Total-Energies.

Para completar as 22 equipas, a organização atribuiu dois “wild-cards”, para a formação israelita que tem nas suas fileiras Chris Froome, quatro vezes vencedor do Tour, e para os noruegueses da Uno-X.

O Tour 2023 vai decorrer entre 1 e 23 de julho.