Basquetebol. Benfica derrotado no acesso à Liga dos Campeões

O Benfica perdeu 76-89 contra os turcos do Darussafaka SK na primeira mão dos “play-ins” da Liga dos Campeões de basquetebol.

A segunda mão, em Istambul, está marcada para dia 11. Se for necessário haver terceira partida, vai realizar-se no pavilhão da Luz.

Toney Douglas foi o melhor marcador, com 24 pontos.

O vencedor desta eliminatória vai integrar o Grupo L da segunda fase, juntamente com os espanhóis do Surne Bilbau e Lenovo Tenerife e a equipa que triunfar no 'play-in' entre os também espanhóis do UCAM Murcia e os turcos do Pinar Karsiyaka.