Sporting renova contrato com o treinador de futsal

O Sporting anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com o treinador principal de futsal masculino, Nuno Dias.

O técnico e o seu adjunto, Paulo Luís, estenderam os respetivos vínculos ao clube até 2027, ou seja, por mais quatro anos.

Nuno Dias chegou ao Sporting em 2012/13 e, desde então, ganhou todos os títulos que havia para ganhar: duas Ligas dos Campeões, seis campeonatos, seis Taças de Portugal, sete Supertaças, quatro Taças da Liga e quatro Taças de Honra da Associação de Futebol de Lisboa.

Em declarações aos meios oficiais do Sporting, Nuno Dias admite a possibilidade de terminar a carreira no Sporting, embora também admita que "a carreira dos treinadores vive muito à custa de resultados".

"Felizmente, os resultados têm sido bons e confio naquilo que fazemos. Normalmente, num clube grande como o Sporting, a carreira de um treinador não se prolonga durante tanto tempo. No nosso caso, tem-se prolongado e estamos muito contentes com isso", salienta.

O Sporting encontra-se no terceiro lugar da fase regular do campeonato, a três pontos do líder, o Benfica. Conquistou a Supertaça aos encarnados e assegurou apuramento para a Final Four da Liga dos Campeões.