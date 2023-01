João Domingues dá a volta e está na 2.ª ronda em Oeiras

João Domingues está na 2.ª ronda do Challenger de Oeiras, depois de vencer Valentin Vacherot na ronda inaugural do torneio português. O jogo exigiu o máximo de João Domingues, que entrou a perder por 1-6.

O tenista português, 287 do "ranking" mundial, recuperou no segundo set (6-4) e eliminou o monegasco (290), ao vencer o terceiro set, por 6-1.

Na 2.ª ronda, Domingues vai defrontar o austríaco Max Neuchrist (274), que na 1.ª ronda derrotou o seu compatriota Lukas Neumayer (296), por 7-5 e 7-6.

Esta terça-feira, há mais dois portugueses em prova no quadro de singulares, em dois duelos com alemães. Pedro Sousa defronta Elmar Ejupovic; Gonçalo Oliveira joga com Louis Wessels.

No quadro de pares Francisco Cabral e Jaime Faria jogam com Fábio Coelho e Gonçalo Falcão por uma presença nos quartos de final.