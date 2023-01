Neemias Queta assiste do banco à derrocada dos Kings

Os Sacramento Kings perderam na visita aos Memphis Grizzlies, por 118-108, na madrugada desta segunda-feira. O português Neemias Queta ficou no banco.

A equipa californiana estava a vencer a meio do terceiro período, no entanto, permitiram a reviravolta dos Grizzlies. Como habitual, Ja Morant carregou Memphis para a vitória, com 35 pontos. Tyus Jones acrescentou 18 pontos e Steven Adams assinou um duplo-duplo de 11 pontos e 23 ressaltos.

Do lado de Sacramento, salvam-se as exibições de De'Aaron Fox, com 19 pontos, e de Domantas Sabonis (duplo-duplo de 18 pontos e 14 ressaltos) e Malik Monk (18 pontos).

Os Sacramento Kings continuam no sexto lugar da Conferência Oeste, último de acesso direto aos "play-offs". Já os Memphis Grizzlies sobem à segunda posição, apenas atrás dos Denver Nuggets.