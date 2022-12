Neemias Queta assiste do banco à reviravolta dos Kings

Neemias Queta assistiu do banco à reviravolta dos Sacramento Kings perante os Denver Nuggets, na madrugada desta quinta-feira.

O português não jogou, por decisão do treinador, mas teve oportunidade de aprender com dois dos melhores postes da NBA: Domantas Sabonis, dos Kings, que assinou um duplo-duplo de 31 pontos e dez ressaltos, e Nikola Jokic, dos Nuggets, vigente MVP, que chegou aos 40 pontos.

Denver esteve o jogo todo na frente e chegou a ter uma vantagem de 19 pontos. No entanto, a sete décimas de segundo do final, Sacramento conseguiu saltar para a liderança do marcador e assegurar a vitória.

Também brilharam, pelos Kings, Malik Monk, que contribuiu com 33 pontos vindo do banco, e De'Aaron Fox, que fez um duplo-duplo de 31 pontos e 13 assistências. Do lado dos Nuggets, destaque para o duplo-duplo de 20 pontos e 11 assistências de Kentavious Caldwell-Pope.

O treinador dos Kings, Mike Brown, falhou o segundo jogo consecutivo, após ter testado positivo à Covid-19. Quem orientou a equipa foi o adjunto, o espanhol Jordi Fernandez, que também é selecionador da Nigéria.

Os Sacramento Kings voltam a assumir a sexta posição da Conferência Oeste, última de acesso direto aos "play-offs". Os Denver Nuggets, que vinham de uma sequência de cinco vitórias consecutivas, perdem o segundo lugar da conferências para os New Orleans Pelicans.