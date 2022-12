Aprovado apoio de 1,68 milhões a federações desportias para combater inflação

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) vai distribuir um reforço financeiro de 1,68 milhões de euros pela maioria das federações, a fim de minimizar o impacto do aumento generalizado dos preços, informou o governo esta quinta-feira.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, assinalou que o reforço financeiro deixa de fora as federações de basquetebol, desportos de inverno, futebol e ténis, uma vez que “possuem receitas das apostas desportivas em valor superior ao contrato-programa celebrado com o IPDJ”.

“O Governo da República Portuguesa, através do Instituto Português do Desporto e Juventude, aprovou um reforço financeiro às federações desportivas, no valor global de 1,68 milhões de euros, para minimizar impacto do choque geopolítico resultante da guerra na Ucrânia e o consequente aumento generalizado dos preços”, indicou João Paulo Correia.

De acordo com a nota enviada à comunicação social, a dotação excecional foi efetuada “através de um aditamento aos contratos-programa de atividade regulares das federações desportivas, o que correspondeu, em termos globais, a 6,5% do financiamento inicial referente a 2022”.