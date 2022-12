História na NBA. Doncic faz o que nunca ninguém fez

Luka Doncic, dos Dallas Mavericks, é o primeiro jogador da história da NBA a registar uma partida com mais de 60 pontos, 20 ressaltos e 10 assistências.

Com apenas 23 anos, o esloveno continua a quebrar recordes. Foi apenas o segunda vez na história que se regista um triplo duplo com 60 pontos registados. No total, Docic marcou 60, registou 21 ressaltos e 10 assistências frente aos New York Knicks.

A exibição foi verdadeiramente inspiradora por parte de Doncic, num jogo difícil frente aos Knicks. Dallas perdia por nove pontos com 33 segundos restantes, Doncic levou o jogo a prolongamento e a sua equipa acabaria mesmo por vencer, por 126-121.

"Estou cansado como tudo, preciso de uma cerveja para recuperar", brincou Doncic no fim da partida.

Com este resultado, os Mavs vencem o quarto jogo seguido e continuam com o 6.º melhor registo da conferência oeste, com 19 vitórias e 16 derrotas.