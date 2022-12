Kyrie e Durant levam Nets à nona vitória consecutiva

Os Brooklyn Nets somaram, na madrugada desta terça-feira, a nona vitória consecutiva na NBA. Derrotaram os Cleveland Cavaliers, por 125-117, num jogo em que ganharam uma vantagem folgada desde cedo e, na ponta final, conseguiram resistir à reação da equipa da casa.

Foram decisivas as exibições de Kevin Durant e Kyrie Irving, ambos com 32 pontos. "Durantula" roçou o duplo-duplo, com registo adicional nove ressaltos. Destaque, também, para os 23 pontos de T.J. Warren.

Do outro lado, de nada valeu a grande prestação de Darius Garland, que chegou aos 46 pontos e ainda fez oito assistências. Porém, esteve muito sozinho, pois mais nenhum Cav chegou, sequer, aos 20 pontos.

Brooklyn ultrapassa Cleveland na classificação da Conferência Este. Os Nets sobem ao terceiro lugar, por troca com os Cavs, que descem para quarto. Ambos estão em posição de acesso direto aos "play-offs".