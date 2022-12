Morreu Kathy Whitworth, a golfista mais titulada da história

A norte-americana Kathy Whitworth, recordista de títulos do LPGA Tour, morreu no sábado, aos 83 anos, informou esta segunda-feira a Associação de Golfistas Profissionais Femininos no Twitter.

“Kathy Whitworth morreu subitamente no sábado à noite enquanto celebrava a véspera de Natal com amigos”, publicou a LPGA numa curta nota.

Ao longo da carreira, Kathy Whitworth venceu 88 torneios do circuito LPGA, estabelecendo um recorde de títulos conquistados por um golfista num circuito profissional, inclusive superando nomes como Tiger Woods ou Sam Snead, ambos com 82.

“O golfe e o mundo em geral perderam uma das mulheres mais incríveis. A Kathy foi uma campeã na verdadeira aceção da palavra, tanto dentro como fora dos circuitos de golfe”, manifestou a comissária da LPGA, Mollie Marcoux Samaan, em comunicado divulgado no site oficial.

Kathy Whitworth arrecadou o primeiro troféu do LPGA em 08 de julho de 1962 e o último em 12 de maio de 1985, quando já contava 51 anos de idade.