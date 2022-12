Mavs de Doncic vencem duelo de Natal contra Lakers de LeBron

Os Dallas Mavericks derrotaram os Los Angeles Lakers, por 124-115, na madrugada desta segunda-feira, na jornada de jogos do Dia de Natal da NBA.

Os Lakers estiveram a vencer até a a meio do terceiro quarto, apoiados numa grande exibição de LeBron James, que somou 38 pontos.

No entanto, os Mavs deram a volta com 51 pontos no terceiro período. Para tal, muito contribuiu o inevitável Luka Doncic, que esteve à beira do triplo-duplo, com 32 pontos, nove ressaltos e nove assistências.

A diferença entre Mavs e Lakers esteve no acompanhamento às grandes estrelas. Ao passo que nos californianos só LeBron passou dos 20 pontos, nos texanos houve mais dois jogadores a brilhar: Christian Wood (30 pontos) e Tim Hardaway Jr. (26).

Foi a terceira vitória consecutiva para os Mavericks, que estão no oitavo lugar da Conferência Oeste, dentro da zona de acesso indireto aos "play-offs" (e muito perto dos lugares de apuramento direto). Já os Lakers, que perdem pela quarta vez seguida, estão na 13.ª posição, fora dos postos de acesso à fase a eliminar.