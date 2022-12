UCI aumenta pontos nas principais provas

As principais provas de ciclismo, incluindo as Grandes Voltas, os "Monumentos", o Campeonato do Mundo e os Jogos Olímpicos, vão ter mais peso no “ranking” de pontos da União Ciclista Internacional (UCI).

Em comunicado [em inglês], a UCI revela que as mudanças pretendem "incitar as equipas a alinhar os melhores ciclistas nas provas mais importantes" e "assegurar melhor concordância entre os pontos e o mérito desportivo".

No Tour, Giro e Vuelta o aumento de pontos é generalizado, passa pela geral final, etapas e camisolas.

Já os cinco "Monumentos" (Milão-Sanremo, Volta a Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège e Lombardia) também passam a pontuar mais do que as outras corridas de um dia no WorldTour.

Nas corridas por etapas da UCI WorldTour e UCI ProSeries há mais lugares pontuáveis, incluindo até ao 15.º lugar nas grandes provas.

Também há aumento de pontos nas provas em linha e contrarrelógio de Jogos Olímpicos e Campeonatos do Mundo.

"As alterações permitirão crescer a diferença entre os pontos obtidos nas corridas mais prestigiosas e as de categoria inferior e levar as equipas a alinhar os melhores ciclistas nas provas mais importantes, bem como assegurar uma melhor concordância entre os pontos atribuídos e o mérito desportivo", acrescenta a nota da UCI.

Para o “ranking” das equipas, passam a contar os resultados dos 20 melhores ciclistas.

O novo sistema de pontuação entra em vigor a 1 de janeiro de 2023.