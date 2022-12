Rafael Nadal ainda não pensa na data da reforma

Aos 36 anos de idade, Rafael Nadal ainda não pensa no dia da reforma. Num ano marcado pelo adeus de Roger Federer aos relvados, o espanhol garante que ainda não sabe quando vai terminar.

"Não sei quando será. Não sou muito de tentar adivinhar, de prever ou preparar o futuro porque as coisas mudam e acontecem muito rápido. Sei que esse momento está mais próximo do que no ano passado. É pura lógica. Quando tiver de ser, será. Mas gostava que fosse num 'court' de ténis, isso sim", disse, à Marca.

Nadal faz parte do chamado "Big Three", com outros dois tenistas que marcaram uma geração, ao lado de Federer e Novak Djokovic.

"Os três fomos ao limite, sempre a melhorar e a querer mais. Nenhum de nós teria chegado aos 35 tão competitivo sem os outros lá", diz.

O espanhol jogou ao lado do Federer na sua despedida, num jogo de pares na Laver Cup: "Foi um dia triste e emocionante. Creio que é um dos grandes ícones da história do desporto em geral, então foi um momento duro, não apenas como rival e companheiro, mas também como amante de ténis. Passei o mesmo com Paul Gasol ou Zidane e vai-me acontecer também com Messi e Cristiano".

Rafael Nadal é o recordista de Grand Slams da história, com um total de 22 títulos conquistados. Venceu Roland Garros em 14 ocasiões, o Open da Austrália duas vezes, Wimbledon duas vezes e o US Open em quatro ocasiões.