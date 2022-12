Neemias Queta marca 10 pontos na vitória frente aos Lakers

O português Neemias Queta apontou 10 pontos na vitória dos Sacramento Kings frente aos LA Lakers, por 134-120.

LeBron James, considerado um dos melhores jogadores de sempre, foi o melhor marcador da partida, com 31 pontos, mas Neemias Queta fez a sua melhor exibição da temporada na NBA. Jogou 11 minutos - maior registo da época - e apontou 10 pontos e três ressaltos.

Um dos seus afundanços foi mesmo destaque na página oficial da NBA.

Queta, de 23 anos, fez o terceiro jogo da época na NBA e começa a ganhar espaço nos Kings depois de ter feito o início de temporada na G-League.

Os Sacramento Kings estão no 6.º lugar da conferência oeste, com 17 vitórias e 13 derrotas. Já os Lakers vivem início de época conturbado, com 13 vitórias e 18 derrotas, no 13.º posto.