Judo. Patrícia Sampaio e Rochele Nunes caem no primeiro combate

Portugal ficou esta quinta-feira sem representantes no Masters de judo de Jerusalém, depois de Patrícia Sampaio (-78 kg) e Rochele Nunes (+78 kg) terem sido afastadas nas rondas iniciais.

Depois de ter vencido, por waza-ari, a sul-coreana Jeongyun Lee na primeira ronda do torneio de -78 kg, Patrícia Sampaio foi afastada no combate seguinte, ao perder por ippon com a italiana Alice Bellandi.

Na categoria +78 kg, Rochele Nunes ficou isenta da primeira ronda e perdeu na segunda, por penalização, frente à georgiana Sophi Somkhishvili.

Portugal esteve representado no Masters de Jerusalém por cinco judocas, entre os quais Catarina Costa que, na terça-feira, conquistou a medalha de bronze na categoria de -48 kg.