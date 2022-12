Neemias Queta soma primeiros pontos na NBA esta época

Neemias Queta pontuou pela primeira vez na NBA, esta época, na derrota dos Sacramento Kings na receção aos Charlotte Hornets, por 119-125, na madrugada desta terça-feira.

Tal como na estreia, a aparição do poste internacional português, de 23 anos, em campo foi agridoce. Neemias somou dois pontos e quatro ressaltos (dois defensivos) em sete minutos e 16 segundos de jogo.

Os melhores de Saramento foram De'Aaron Fox, que chegou aos 37 pontos, e Domantas Sabonis, que fez um incrível duplo-duplo de 28 pontos e 23 ressaltos (18 defensivos).

Contudo, os Hornets, que tiveram Kelly Oubre Jr. (31 pontos), e LaMelo Ball (23 pontos e 12 assistências) em evidência, levaram a vitória.

Apesar da derrota, os Kings mantêm-se no sexto lugar da Conferência Oeste, de acesso aos "play-offs", com 16 vitórias e 13 derrotas. Os Hornets são a segunda pior equipa da NBA, com oito triunfos e 23 derrotas.