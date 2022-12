Futsal. Braga derrota Caxinas

FUTSAL

Fecho da 12ª Jornada

Caxinas 0–4 Sp. Braga

Intervalo: 0-2

Marcadores Sp Braga: Tiago Brito, Fábio Cecílio, Rudi, Allan Guilherme

Classificação

1- Benfica (47-20) 32 pontos

2- SC Braga (48-19) 29

3- Sporting (64-14) 29

4- Eléctrico (35-26) 21

5- Quinta dos Lombos (43-42) 19

6- Caxinas (28-27) 18

7- SC Ferreira Zêzere (39-41) 17

8- Leões Porto Salvo (32-20) 16

9- AD Fundão (39-41) 16

10- Portimonense (38-67) 6

11- Candoso (17-48) 4

12- Futsal Azeméis (27-92) 0

O campeonato regressa no próximo ano, com o “derby” Sporting-Benfica, no pavilhão João Rocha, no dia 13 de Janeiro, às 21h00.